Глава МАГАТЕ Гроссі заявив, що росіяни показали йому плани щодо перезапуску Запорізької АЕС

Росія не надала гарантій щодо утримання від перезапуску Запорізької атомної електростанції, натомість представила деякі плани в цьому напрямку.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Питання перезапуску станції було не єдиним, але одним з найважливіших питань. Росіяни не дали жодної обіцянки, але я думаю, що між ними та нами є домовленість, або принаймні так складаються обставини, що за нинішніх умов ви не можете запускати жодну АЕС і Запорізьку також, враховуючи накопичення низки факторів", – заявив Гроссі.

Серед причин він назвав військову ситуацію в регіоні, технічні обмеження, нестабільне зовнішнє живлення, питання охолодження реакторів.

За його словами, це потрібно для впевненості, що не буде відключення електроенергії, і станція зможе працювати.

Шість із семи стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені

Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що ситуація на ЗАЕС залишається крихкою: шість із семи стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені, а зовнішнє електропостачання залишається вкрай уразливим.

Водночас Гроссі зазначив, що росіяни показали йому деякі плани щодо перезапуску ЗАЕС.

"Існує спільна думка, що за нинішніх обставин перезапуск недоцільний і, можливо, його слід уникати. Це важлива річ. Окрім цього, ми знаємо, що вони мають намір перезапустити АЕС в певний момент, нам показали деякі плани, тощо. Але це питання, взаємопов'язане з ширшими переговорами, які тривають", – додав Гроссі.

Він підтвердив, що планує вшосте побувати на ЗАЕС, але додав, що поки не точно не визначена дата візиту.

"Я був там п'ять разів. Я хочу повернутися. Я мав намір поїхати цього разу, але були інші фактори, які змусили мене переглянути свою думку та просто зосередитися на технічних розмовах у Калінінграді та Києві", – пояснив глава МАГАТЕ.

Зауважимо, МАГАТЕ занепокоєне планами Росії під’єднати Запорізьку атомну електростанцію до власної енергосистеми. Тому 3 червня Гроссі прибув до Києва, а потім поїхав до Росії.

Намір Росії перезапустити ЗАЕС

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року.

27 травня міжнародна природоохоронна організація Greenpeace повідомила, що окупаційна влада Росії розпочала будівництво нової високовольтної лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Ця лінія, що проходить вздовж північного узбережжя Азовського моря, має напряму з’єднати Запорізьку АЕС з енергосистемою Росії. Станом на 23 травня 2025 року вже зведено 90 км лінії з встановленими опорами, роботи тривають.

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.