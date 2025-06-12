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МАГАТЕ і 48 країн виступили із спільною заявою про перезапуск реакторів на ЗАЕС: основні тези
На засіданні Ради керуючих МАГАТЕ (Міжнародне агентство з ядерної енергетики) зачитали спільну заяву 48 держав-членів про перезапуск реакторів на Запорізькій атомній електростанції. Країни закликали Росію вивести весь несанкціонований персонал з території станції, зазначивши, що будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Основні тези заяви:
- вкрай важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки;
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держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати
короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС... Більше того, будь-яка спроба Росії
перезапустити ЗАЕС суперечила б відповідним резолюціям цієї Ради, Генеральної
конференції МАГАТЕ та Генеральної Асамблеї ООН – і є абсолютно неприйнятною;
- будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора;
- РФ має негайно припинити будь-які дії, які заважають своєчасному проведенню ротацій ISAMZ (місія МАГАТЕ на ЗАЕС — ред.) і наражають персонал МАГАТЕ на ризик;
- ISAMZ має бути забезпечений повним, необмеженим і своєчасним доступом до всіх відповідних зон і інформації для повного інформування щодо ситуації з ядерною безпекою і захищеністю на ЗАЕС;
- ми закликаємо Росію вивести весь несанкціонований військовий та інший персонал з території ЗАЕС і повернути об’єкт під повний контроль компетентного українського регулятора.
Також у заяві закликали всі держави-члени МАГАТЕ продовжувати надавати політичну, фінансову, технічну і матеріальну підтримку комплексній програмі технічної допомоги Україні від МАГАТЕ.
Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність за підтримку МАГАТЕ, зазначивши, що дії росіян на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці.
"ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. Спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків", – заявив міністр.
Нанагадаємо, Greenpeace виявила докази, що на заході окупованого села Азовське Запорізької області Росія встановила 11 нових електроопор. Очільник "Росатому" також визнав активне будівництво водонасосної станції з метою незаконного перезапуску Запорізької атомної електростанції.