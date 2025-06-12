МАГАТЭ и 48 стран выступили с совместным заявлением о перезапуске реакторов на ЗАЭС: основные положения

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по ядерной энергетике) зачитали совместное заявление 48 государств-членов о перезапуске реакторов на Запорожской атомной электростанции. Страны призвали Россию вывести весь несанкционированный персонал с территории станции, отметив, что любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только по возвращении объекта под легитимный контроль Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Основные тезисы заявления:

крайне важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме холодной остановки;

государства-члены решительно отвергают любые попытки рассматривать краткосрочный перезапуск реакторов на ЗАЭС... Более того, любая попытка России перезапустить ЗАЭС противоречила бы соответствующим резолюциям этого Совета, Генеральной конференции МАГАТЭ и Генеральной Ассамблеи ООН – и абсолютно неприемлема;



любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только по возвращении объекта под легитимный контроль и надзор компетентного украинского регулятора;

любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только по возвращении объекта под легитимный контроль и надзор компетентного украинского регулятора; РФ должна немедленно прекратить какие-либо действия, мешающие своевременному проведению ротаций ISAMZ (миссия МАГАТЭ на ЗАЭС — ред.) и подвергающих персонал МАГАТЭ риску;

ISAMZ должен быть обеспечен полным, неограниченным и своевременным доступом ко всем соответствующим зонам и информации для полного информирования о ситуации с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС;

мы призываем Россию вывести весь несанкционированный военный и другой персонал с территории ЗАЭС и вернуть объект под полный контроль компетентного украинского регулятора.

Также в заявлении призвали все государства-члены МАГАТЭ продолжать оказывать политическую, финансовую, техническую и материальную поддержку комплексной программе технической помощи Украине от МАГАТЭ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность за поддержку МАГАТЭ, отметив, что действия россиян на Запорожской АЭС являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности.

"ЗАЭС остается для россиян инструментом шантажа всего цивилизованного международного сообщества. Попытки запуска энергоблоков со стороны российских представителей могут привести к непредсказуемым последствиям", – заявил министр.

Напомним, Greenpeace обнаружила доказательства, что на западе оккупированного села Азовское Запорожской области Россия установила 11 новых электроопор. Глава "Росатома" также признал активное строительство водонасосной станции с целью незаконного перезапуска Запорожской атомной электростанции.