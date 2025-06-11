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Появились новые доказательства, что Россия готовится к перезапуску Запорожской АЭС: МАГАТЭ закрывает глаза
Greenpeace обнаружила доказательства, что на западе оккупированного села Азовское Запорожской области Россия установила 11 новых электросопротивлений. Глава "Росатома" также признал активное строительство водонасосной станции с целью незаконного перезапуска Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Greenpeace Украины после оценки новых спутниковых снимков Planet.
В ведомстве подчеркнули, что не сомневаются в стремлении России незаконно перезапустить ЗАЭС, отсоединить ее от энергосистемы Украины, синхронизировав с российской.
Новые спутниковые доказательства
Отмечается, что недалеко от оккупированного села Азовское Запорожской области, оккупанты установили 11 новых электросопротивлений на общее расстояние 3,6 км. Вместе с тем с 22 мая по 3 июня было установлено еще 10 опор на расстоянии 3,3 км к югу от временно оккупированного Ключевого Донецкой области.
МАГАТЭ закрывает глаза
Вместе с тем, глава российского "Росатома" Алексей Лихачев 6 июня во время встречи с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси подтвердил начало строительства плавучей модульной насосной станции мощностью до 18 тысяч кубометров в час. Она, по его словам, решит все проблемы с водоснабжением, если энергоблоки выйдут на проектную мощность.
"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции. План сейчас согласовывается… в правительстве, в Министерстве энергетики, в сотрудничестве с оператором сети", — заявил во время этой встречи Лихачев.
В то же время Гросси заявил, что Россия не предоставила гарантий по удержанию от перезапуска Запорожской атомной электростанции, в то же время представила некоторые планы в этом направлении.
"Перезапуск такой большой атомной электростанции как ЗАЭС – это не вопрос одного дня или одного месяца. Чтобы совершить это преступление, россиянам нужно проводить постепенную подготовку – и новые линии электропередач на оккупированных украинских территориях и новая водонасосная станция тому подтверждение", — подчеркнул старший ядерный компейнер Greenpeace Украина Шон Берни.
Greenpeace Украины сигнализирует МАГАТЭ и Рафаэлю Гросси, что эти приготовления уже проходят, но МАГАТЭ почему-то не видит этих сигналов.
"Мы подчеркиваем, что ЗАЭС является исключительно украинской собственностью, и ее перезапуск россиянами — преступление против международного права с потенциально катастрофическими последствиями для людей и природы", — говорится в заявлении Greenpeace.
Намерение России перезапустить ЗАЭС
Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года.
27 мая международная природоохранная организация Greenpeace сообщила, что оккупационные власти России начали строительство новой высоковольтной линии электропередачи на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.
Эта линия, проходящая вдоль северного побережья Азовского моря, имеет напрямую соединить Запорожскую АЭС с энергосистемой России По состоянию на 23 мая 2025 года уже построено 90 км линии с установленными опорами, работы продолжаются.
Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.
Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.