Появились новые доказательства, что Россия готовится к перезапуску Запорожской АЭС: МАГАТЭ закрывает глаза

Greenpeace обнаружила доказательства, что на западе оккупированного села Азовское Запорожской области Россия установила 11 новых электросопротивлений. Глава "Росатома" также признал активное строительство водонасосной станции с целью незаконного перезапуска Запорожской атомной электростанции.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Greenpeace Украины после оценки новых спутниковых снимков Planet.

В ведомстве подчеркнули, что не сомневаются в стремлении России незаконно перезапустить ЗАЭС, отсоединить ее от энергосистемы Украины, синхронизировав с российской.

Новые спутниковые доказательства

Отмечается, что недалеко от оккупированного села Азовское Запорожской области, оккупанты установили 11 новых электросопротивлений на общее расстояние 3,6 км. Вместе с тем с 22 мая по 3 июня было установлено еще 10 опор на расстоянии 3,3 км к югу от временно оккупированного Ключевого Донецкой области.

Фото: Planet 3 июня 2025

Фото: Planet 6 июня 2025

МАГАТЭ закрывает глаза

Вместе с тем, глава российского "Росатома" Алексей Лихачев 6 июня во время встречи с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси подтвердил начало строительства плавучей модульной насосной станции мощностью до 18 тысяч кубометров в час. Она, по его словам, решит все проблемы с водоснабжением, если энергоблоки выйдут на проектную мощность.

"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции. План сейчас согласовывается… в правительстве, в Министерстве энергетики, в сотрудничестве с оператором сети", — заявил во время этой встречи Лихачев.

В то же время Гросси заявил, что Россия не предоставила гарантий по удержанию от перезапуска Запорожской атомной электростанции, в то же время представила некоторые планы в этом направлении.

"Перезапуск такой большой атомной электростанции как ЗАЭС – это не вопрос одного дня или одного месяца. Чтобы совершить это преступление, россиянам нужно проводить постепенную подготовку – и новые линии электропередач на оккупированных украинских территориях и новая водонасосная станция тому подтверждение", — подчеркнул старший ядерный компейнер Greenpeace Украина Шон Берни.

Greenpeace Украины сигнализирует МАГАТЭ и Рафаэлю Гросси, что эти приготовления уже проходят, но МАГАТЭ почему-то не видит этих сигналов.

"Мы подчеркиваем, что ЗАЭС является исключительно украинской собственностью, и ее перезапуск россиянами — преступление против международного права с потенциально катастрофическими последствиями для людей и природы", — говорится в заявлении Greenpeace.

Намерение России перезапустить ЗАЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года.

27 мая международная природоохранная организация Greenpeace сообщила, что оккупационные власти России начали строительство новой высоковольтной линии электропередачи на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Эта линия, проходящая вдоль северного побережья Азовского моря, имеет напрямую соединить Запорожскую АЭС с энергосистемой России По состоянию на 23 мая 2025 года уже построено 90 км линии с установленными опорами, работы продолжаются.

Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.