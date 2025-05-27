Россия хочет запустить ЗАЭС и присоединить ее к своей энергосистеме – NYT

Россия активно строит новые линии электропередач на оккупированных украинских территориях, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосети, игнорируя риски и международные призывы к мирному урегулированию.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет организации Greenpeace.

Согласно отчету, спутниковые снимки подтверждают строительство Россией более 80 километров линий электропередач и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, расположенными вдоль побережья Азовского моря. Эти снимки, фиксирующие активность с начала февраля, были проверены NYT.

Спутниковый снимок от 22 мая, предоставленный Greenpeace.

"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи — это первое физическое доказательство этих планов", — сказал в интервью Шон Берни, специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина.

Greenpeace заявил, что проект преследовал цель подключить новые линии электропередач к большой подстанции вблизи Мариуполя, ранее соединенной с Запорожской атомной электростанцией.

Эксперты отмечают, что для полного подключения ЗАЭС к российской энергосистеме России понадобится построить еще несколько линий, что займет определенное время.

Международный контекст и риски

Как пишет NYT, такой шаг станет первым прецедентом, когда воюющее государство захватило ядерный объект другой страны и использовало его для собственных энергетических нужд. Это также противоречит недавним предложениям администрации Трампа обсудить судьбу станции в рамках мирных переговоров.

В прошлом месяце Белый дом представил план, согласно которому Россия должна вернуть ЗАЭС Украине, но под управлением США, с поставкой электроэнергии как Украине, так и России.

Россия категорически отвергла эту идею. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запорожской АЭС руководит российский ядерный гигант "Росатом", и "любые изменения невозможны".

Эксперты по энергетике подчеркивают, что перезапуск ЗАЭС несет серьезные риски. После более чем трех лет войны критически важное оборудование остается невосстановленным, а большинство опытных украинских работников покинули станцию.

О перезапуске ЗАЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждало попытки РФ легитимизировать незаконный контроль над ЗАЭС. Отмечалось, что любые решения по перезапуску реакторов станции должны приниматься только при участии украинских органов.

В Государственной инспекции ядерного регулирования также прокомментировали распространение информации о намерениях вывода энергоблоков ЗАЭС из подкритического состояния и переводе на энергетические уровни мощности. Там заверили, что это возможно только после деоккупации и передачи объекта под полный контроль НАЭК Энергоатом.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что запуск ЗАЭС по ее возвращении под контроль Украины грозит катастрофическими последствиями, может произойти "отложенная авария".