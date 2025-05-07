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Запорожская АЭС снова на грани блекаута из-за российских обстрелов

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС снова на грани блекаута/www.mvs.gov.ua

В результате очередных российских обстрелов Запорожская атомная электростанция потеряла один из двух внешних источников питания Одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с украинской энергосистемой, была обесточена.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Пока станция получает электроэнергию только через одну линию, что существенно повышает риск очередного блекаута.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что в случае полного отключения электропитания станция окажется под реальной угрозой, ведь именно внешнее электроснабжение критически необходимо для поддержания ее безопасной работы.

Он подчеркнул, что энергетики восстановят поврежденную инфраструктуру сразу, как только это позволит ситуация безопасности.

"Деокупация станции — это залог безопасного ее функционирования", — заявил министр.

Заметим, временно оккупированная Запорожская АЭС регулярно находится на грани блекаута : российские обстрелы приводят к повреждениям высоковольтных электрических линий, что влечет частичную или полную потерю связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Запорожская АЭС пережила уже восемь полных и один частичный блекаут – аварии удалось избежать только из-за исправности и включения в работу дизель-генераторов.

Автор:
Татьяна Гойденко