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Ядерная безопасность под угрозой: "Энергоатом" предостерег от перезапуска ЗАЭС
Компания "Энергоатом", реагируя на постоянные запросы о возможном запуске Запорожской АЭС, заявила, что восстановить безопасность на станции можно только путем ее полной деоккупации и возвращения в управление законного оператора.
Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".
Компания подвергла критике попытки легитимизировать незаконное управление Запорожской АЭС. Там напомнили, что пребывание крупнейшей атомной электростанции Европы с 2022 года под незаконной российской оккупацией создает недопустимые риски безопасности и нарушает международные конвенции по ядерной и радиационной безопасности.
"Дальнейшее пребывание ЗАЭС в условиях оккупации категорически недопустимо. Любые разговоры о "перезапуске" энергоблоков ЗАЭС под контролем представителей "Росатома" являются прямым нарушением норм ядерной и радиационной безопасности. Лицензию на эксплуатацию ЗАЭС имеет ее законный оператор: АО "НАЭК „Энергоатом“, и только украинские специалисты имеют право и компетенцию осуществлять управление станцией", - говорится в заявлении НАЭК.
Там подчеркивают, что техническое состояние ЗАЭС и условия, созданные россиянами на оккупированной станции, говорят о том, что перезапуск станции в текущем состоянии технически невозможен. В частности, из-за оккупации значительно ухудшилось состояние критически важных систем безопасности. Отсутствие должного обслуживания, нарушение графиков ремонтов, отсутствие доступа к оригинальным запчастям и невозможность проведения полноценных инспекций создают предпосылки для потенциальных аварийных ситуаций.
По словам представителей компании, ключевым фактором опасности является наличие вооруженных сил и военного оборудования на территории АЭС, а также усиление милитаризации станции и близлежащих оккупированных земель.
О перезапуске ЗАЭС
Министерство иностранных дел Украины решительно осудило попытки РФ легитимизировать незаконный контроль над ЗАЭС. Отмечалось, что любые решения по перезапуску реакторов станции должны приниматься только с участием украинских органов.
В Государственной инспекции ядерного регулирования также прокомментировали распространение информации о намерениях вывода энергоблоков ЗАЭС из подкритического состояния и переводе на энергетические уровни мощности. Там заверили, что это возможно только после деоккупации и передачи объекта под полный контроль НАЭК Энергоатом.
Министр энергетики Герман Галущенко считает, что запуск ЗАЭС по ее возвращении под контроль Украины грозит катастрофическими последствиями, может произойти "отложенная авария".