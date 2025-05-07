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Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл

Запорізька АЕС
Запорізька АЕС знову на межі блекауту / mvs.gov.ua

Унаслідок чергового російського обстрілу Запорізька атомна електростанція втратила одне з двох зовнішніх джерел живлення. Одна з ліній електропередачі, яка з’єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з українською енергосистемою, була знеструмлена. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Наразі станція отримує електроенергію лише через одну лінію, що суттєво підвищує ризик чергового блекауту.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що у випадку повного відключення електроживлення станція опиниться під реальною загрозою, адже саме зовнішнє електропостачання є критично необхідним для підтримки її безпечної роботи.

Він підкреслив, що енергетики відновлять пошкоджену інфраструктуру одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування", – заявив міністр.

Зауважимо, тимчасово окупована Запорізька АЕС регулярно перебуває на межі блекауту: російські обстріли призводять до пошкоджень високовольтних електричних ліній, що тягне за собою часткову або повну втрату зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Запорізька АЕС пережила вже вісім повних і один частковий блекаут – аварії вдалося уникнути лише через справність і включення в роботу дизель-генераторів.

Автор:
Тетяна Гойденко