На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар росіян

4 липня Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, що спричинило блекаут на електростанції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненергетики.

Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

"Це черговий акт ядерного терору росіян!", - написав міністр енергетики Герман Галущенко.

Додамо, що окупована Запорізька атомна електростанція понад сім тижнів залишалася під'єднаною лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання, необхідної для охолодження шести реакторів і відпрацьованого ядерного палива.

Живлення ЗАЕС залежало лише від однієї лінії 750 кВ, оскільки 330 кВ лінія була пошкоджена 7 травня через бойові дії.