Запорізька АЕС уже сім тижнів має лише одну лінію живлення: МАГАТЕ попереджає про ризики

Окупована Запорізька атомна електростанція вже понад сім тижнів залишається під'єднаною лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання, необхідної для охолодження шести реакторів і відпрацьованого ядерного палива.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Ситуація з ядерною безпекою нестабільна

У відомстві наголошують, що надзвичайно вразлива енергозабезпеченість ЗАЕС та проблеми з доступом до води для охолодження після руйнування Каховської ГЕС роблять ситуацію з ядерною безпекою вкрай нестабільною.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, повернення станції до роботи неможливе через низку критичних питань.

Станом на зараз ЗАЕС залежить лише від однієї лінії 750 кВ, оскільки 330 кВ лінія була пошкоджена 7 травня через бойові дії.

До повномасштабної війни станція мала доступ до десяти таких ліній. Наразі усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але все одно потребують охолодження.

"Майже щодня протягом минулого тижня команда МАГАТЕ, що знаходиться на ЗАЕС, продовжувала чути вибухи, що постійно нагадує про безпосередню близькість атомного об’єкту до лінії фронту конфлікту", - підкреслили в МАГАТЕ.

РФ готується перезапустити ЗАЕС: МАГАТЕ закриває очі

Очільник російського "Росатому" Олексій Ліхачов 6 червня під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підтвердив початок будівництва плавучої модульної насосної станції потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Вона, за його словами, мовляв, розв'яже усі проблеми з водопостачанням, якщо енергоблоки вийдуть на проєктну потужність.

"Підготовлено комплексний план, багаторівневий план поетапного введення в експлуатацію атомної електростанції. План зараз узгоджується… в уряді, в Міністерстві енергетики, у співпраці з оператором мережі", - заявив Ліхачов.

Натомість Гроссі заявив, що Росія не надала гарантій щодо утримання від перезапуску Запорізької атомної електростанції, натомість представила деякі плани в цьому напрямку.

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.