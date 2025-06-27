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Запорожская АЭС уже семь недель имеет только одну линию питания: МАГАТЭ предупреждает о рисках
Оккупированная Запорожская атомная электростанция уже более семи недель остается подключенной только к одной внешней линии электроснабжения, необходимой для охлаждения шести реакторов и отработанного ядерного топлива.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ситуация с ядерной безопасностью нестабильна
В ведомстве отмечают, что чрезвычайно уязвимая энергообеспеченность ЗАЭС и проблемы с доступом к воде для охлаждения после разрушения Каховской ГЭС делают ситуацию с ядерной безопасностью крайне нестабильной.
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, возврат станции к работе невозможен из-за ряда критических вопросов.
На данный момент ЗАЭС зависит только от одной линии 750 кВ, поскольку 330 кВ линия была повреждена 7 мая из-за боевых действий.
До полномасштабной войны у станции был доступ к десяти таким линиям. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но все равно нуждаются в охлаждении.
"Почти ежедневно в течение прошлой недели команда МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, продолжала слышать взрывы, постоянно напоминающие о непосредственной близости атомного объекта к линии фронта конфликта", — подчеркнули в МАГАТЭ.
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Глава российского "Росатома" Алексей Лихачев 6 июня во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подтвердил начало строительства плавучей модульной насосной станции мощностью до 18 тысяч кубометров в час. Она, по его словам, мол, решит все проблемы с водоснабжением, если энергоблоки выйдут на проектную мощность.
"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции. План сейчас согласовывается… в правительстве, Министерстве энергетики, в сотрудничестве с оператором сети", — заявил Лихачев.
Гросси заявил, что Россия не предоставила гарантий по воздержанию от перезапуска Запорожской атомной электростанции, представила некоторые планы в этом направлении.
Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.
Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.