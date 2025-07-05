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Українські енергетики відновили лінію живлення до Запорізької АЕС після обстрілів

Запорізька АЕС
Ситуація на станції залишається вкрай напруженою

Українські енергетики відновили електропостачання до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Одна з ліній електропередачі, яка з'єднує ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, була пошкоджена внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Незважаючи на ризики та складні умови, фахівці оперативно виконали ремонтні роботи. О 21:11 повітряну лінію знову підключили до станції, що дозволило поновити подачу електроенергії з української енергомережі.

4 липня ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, що спричинило блекаут на електростанції.

Ситуація на станції залишається вкрай напруженою. Окупована Запорізька атомна електростанція  понад сім тижнів залишалася під'єднаною лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання, необхідної для охолодження шести реакторів і відпрацьованого ядерного палива.

Автор:
Тетяна Гойденко