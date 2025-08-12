Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Задымление на Запорожской АЭС: возможные последствия пожара устанавливаются

Запорожская АЭС
Фото: facebook.com/zapnpp

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", провокации или военные действия на атомной станции "могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента".

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на момент написания новости ситуацию никак не прокомментировало.

Напомним, 10 августа в результате российских обстрелов Запорожья был поврежден внешний кризисный центр Запорожской АЭС . Жертв среди персонала нет, но здание офиса частично разрушено.

Автор:
Татьяна Ковальчук