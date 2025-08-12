- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Задымление на Запорожской АЭС: возможные последствия пожара устанавливаются
В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.
"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", провокации или военные действия на атомной станции "могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента".
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на момент написания новости ситуацию никак не прокомментировало.
Напомним, 10 августа в результате российских обстрелов Запорожья был поврежден внешний кризисный центр Запорожской АЭС . Жертв среди персонала нет, но здание офиса частично разрушено.