Задымление на Запорожской АЭС: возможные последствия пожара устанавливаются

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", провокации или военные действия на атомной станции "могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента".

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на момент написания новости ситуацию никак не прокомментировало.

Напомним, 10 августа в результате российских обстрелов Запорожья был поврежден внешний кризисный центр Запорожской АЭС . Жертв среди персонала нет, но здание офиса частично разрушено.