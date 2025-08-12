Запланована подія 2

Задимлення на Запорізькій АЕС: можливі наслідки пожежі встановлюються

Запорізька АЕС
Фото: facebook.com/zapnpp

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

У відомстві наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", — зазначили у міністерстві і попередили, що будь-які провокації чи військові дії на атомній станції "можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту".

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на момент написання новини ситуацію ніяк не прокоментувало.

Нагадаємо, 10 серпня внаслідок російського обстрілу Запоріжжя було пошкоджено зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Жертв серед персоналу немає, але будівля офісу частково зруйнована.

Автор:
Тетяна Ковальчук