Местное перемирие. На Запорожской АЭС приступили к ремонту поврежденных линий электропередач

МАГАТЕ
ЗАЭС без электроэнергии уже четыре недели / МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что начаты работы по ремонту поврежденных линий электропередач в Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после четырехнедельного перебоя.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МАГАТЭ.

Работы стали возможны после установки местных зон прекращения огня, позволяющих продолжить ремонтные работы безопасно.

Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защиты станции. По словам Гросси, обе стороны конфликта конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ для реализации сложного плана возобновления электроснабжения.

Ранее МАГАТЭ предложило поэтапное восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС:

  • Первый этап: создание зоны прекращения огня радиусом 1,5 км для ремонта линии "Днепровска" напряжением 750 кВт, поврежденной на территории, подконтрольной РФ;
  • Второй этап: создание еще одной зоны прекращения огня для ремонта резервной линии "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВт на территории, подконтрольной Украине.

Ранее МАГАТЭ сообщало о начале процесса   восстановление внешнего электроснабжения   Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".

Напомним, 23 сентября ЗАЭС потеряла последнюю линию электропередач напряжением 750 кВ.   десятым случаем отключения станции   во время военного конфликта. В течение двух недель станция возлагалась на аварийные дизель-генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов и бассейнов отработанного топлива.

Автор:
Татьяна Гойденко