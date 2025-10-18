Місцеве перемир'я. На Запорізькій АЕС розпочали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що розпочато роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) після чотиритижневого перебою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МАГАТЕ.

Роботи стали можливими після встановлення місцевих зон припинення вогню, які дозволяють продовжити ремонтні роботи безпечно.

Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту станції. За словами Гроссі, обидві сторони конфлікту конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ для реалізації складного плану відновлення електропостачання.

Раніше МАГАТЕ запропонувало поетапне відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС:

Перший етап: створення зони припинення вогню радіусом 1,5 км для ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 кВт, пошкодженої на території, підконтрольній РФ;

Другий етап: створення ще однієї зони припинення вогню для ремонту резервної лінії "Феросплавна-1" напругою 330 кВт на території, підконтрольній Україні.

Раніше МАГАТЕ повідомляло про початок процесу відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

Нагадаємо, 23 вересня ЗАЕС втратила останню лінію електропередач напругою 750 кВ, що стало десятим випадком відключення станції під час військового конфлікту. Протягом понад двох тижнів станція покладалася на аварійні дизель-генератори для охолодження шести зупинених реакторів та басейнів відпрацьованого палива.