До ЗАЕС почали відновлювати електропостачання через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1" - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про початок процесу відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що після тривалих консультацій з українською та російською сторонами вдалося створити умови для безпечного проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках високовольтних ліній електропередач.

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об’єкта – через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1", – сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня ЗАЕС втратила останню лінію електропередач напругою 750 кВ, що стало десятим випадком відключення станції під час військового конфлікту. Протягом понад двох тижнів станція покладалася на аварійні дизель-генератори для охолодження шести зупинених реакторів та басейнів відпрацьованого палива.

Наразі на ЗАЕС працюють сім електрогенераторів, а ще 13 перебувають у режимі очікування. За даними МАГАТЕ, температурні показники теплоносія та рівень радіації залишаються в межах норми, що свідчить про ефективне охолодження ядерного палива.

Команда агентства продовжує відслідковувати військову активність у зоні атомних об’єктів України. Зокрема, у Хмельницькій та Южно-Українській АЕС фіксують проліт дронів поблизу станцій, а Чорнобильська АЕС досі залишаються без підключення до лінії 330 кВ після пошкоджень, спричинених військовими ударами.

Раніше також повідомлялося, що на початку жовтня один з генераторів на ЗАЕС вже вийшов з ладу. Зеленський повідомив про критичну ситуацію на атомній станції.