МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС: деталі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже понад тиждень залишається без основного джерела живлення. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Яка ситуація на ЗАЕС?

"Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього живлення, що є найтривалішою такою подією за понад три з половиною роки війни. Я постійно контактую з обома сторонами, щоб забезпечити швидке повторне підключення станції до електромережі", – зазначив Гроссі.

За повідомленням агентства, останнє відключення електроенергії за межами об'єкта сталося о 16:56 23 вересня, коли єдина лінія електропередач, що залишилася, була пошкоджена внаслідок військових дій, після чого автоматично запрацювали аварійні дизель-генератори (ЕДГ), щоб забезпечити енергією, необхідною для систем безпеки об'єкта, а також для охолодження шести реакторів і відпрацьованого палива.

Наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів.

Як зазначили в МАГАТЕ, у разі повного знеструмлення без зовнішнього живлення та без роботи електрогенераторів, ядерне паливо може розплавитися, якщо електропостачання не буде вчасно відновлено. Гроссі наголосив, що така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки.

У свою чергу Міністерство енергетики у взаємодії з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на Росію для запобігання ядерній катастрофі та якнайшвидшого повернення окупованої станції під контроль України.

"На виконання доручення президента Володимира Зеленського Міністерство енергетики України спільно з Міністерством закордонних справ працює з міжнародними організаціями для всебічного інформування про дії російських окупантів на Запорізькій АЕС, які становлять пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього регіону", — йдеться у заяві Міненерго.

Раніше повідомлялося про те, що один з генераторів на ЗАЕС вже вийшов з ладу. Зеленський повідомив про критичну ситуацію на атомній станції.

Автор:
Тетяна Ковальчук