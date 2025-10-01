МАГАТЭ подтвердило опасность ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС: детали

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже более недели остается без основного источника питания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Какая ситуация в ЗАЭС?

"Наибольшая атомная электростанция Европы уже более недели остается без внешнего питания, что является самым продолжительным таким событием за три с половиной года войны. Я постоянно контактирую с обеими сторонами, чтобы обеспечить быстрое повторное подключение станции к электросети", - отметил Гросси.

По сообщению агентства, последнее отключение электроэнергии за пределами объекта произошло в 16:56 23 сентября, когда оставшаяся единственная линия электропередач была повреждена в результате военных действий, после чего автоматически заработали аварийные дизель-генераторы (ЭДГ), чтобы обеспечить энергией, необходимой для систем безопасности объектива.

Станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов горючего для их работы хватит на 10 дней.

Как отметили в МАГАТЭ, в случае полного обесточивания без внешнего питания и без работы электрогенераторов, ядерное топливо может расплавиться, если электроснабжение не будет восстановлено. Гросси подчеркнул, что такая ситуация нестабильна с точки зрения ядерной безопасности.

В свою очередь Министерство энергетики во взаимодействии с международными партнерами призывает мировое сообщество усилить давление на Россию для предотвращения ядерной катастрофы и скорейшего возвращения оккупированной станции под контроль Украины.

"Во исполнение поручения президента Владимира Зеленского Министерство энергетики Украины совместно с Министерством иностранных дел работает с международными организациями для всестороннего информирования о действиях российских оккупантов на Запорожской АЭС, представляющих прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего региона", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что один из генераторов на ЗАЭС уже вышел из строя. Зеленский сообщил о критической ситуации на атомной станции .