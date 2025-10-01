Один из генераторов на ЗАЭС уже вышел из строя: Зеленский сообщил о критической ситуации

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция уже неделю остается без внешнего электропитания, полагаясь только на дизельные генераторы. Один из таких генераторов вышел из строя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что станция уже седьмые сутки отключена от питания - это самый длительный период за все время оккупации россиянами.

Зеленский заявил о критической ситуации на ЗАЭС

"Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя".

По словам Зеленского, россияне не ремонтируют линии электросети на станцию, чтобы восстановить базовую безопасность.

Президент добавил, что поручил Министерству энергетики вместе с Министерством иностранных дел привлечь внимание мира к этой ситуации.

"И это угроза всем абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал", - подчеркнул Зеленский.

10-й блекаут за время оккупации станции

23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных были повреждены линию электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Это десятый блекаут с начала российской оккупации станции.

"По информации "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует. Но оккупационная администрация ЗАЭС сознательно не подключает электростанцию до линии электропередачи 750 кВт, чтобы продолжить дезинформационную кампанию против Украины.

Линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы, была повреждена в результате очередной провокации со стороны российских военных. С тех пор станция получает электроэнергию от дизельных генераторов, которые, со своей стороны, предназначены только для аварийного питания и не способны длительно обеспечивать потребности атомного объекта .

Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ рекордные почти пять месяцев, с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ.

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.

Кроме того, сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые находятся в состоянии холодного останова.