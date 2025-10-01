Один з генераторів на ЗАЕС вже вийшов з ладу: Зеленський повідомив про критичну ситуацію

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція вже тиждень залишається без зовнішнього електроживлення, покладаючись лише на дизельні генератори. Один з таких генераторів вийшов із ладу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зауважив, що станція вже сьому добу відключена від живлення — це найдовший період за весь час окупації росіянами.

Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС

"Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори й станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу", - наголосив президент.

За словами Зеленського, росіяни не ремонтують лінії електромережі до станції, щоб відновити базову безпеку.

Президент додав, що доручив Міністерству енергетики разом з Міністерством закордонних справ привернути увагу світу до цієї ситуації.

"І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав", - підкреслив Зеленський.

10-й блекаут за час окупації станції

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

"За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує. Але окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт, аби продовжити дезінформаційну кампанію проти України.

Лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді станція отримує електроенергію від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби атомного об’єкта.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ.

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

Окрім цього, співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.