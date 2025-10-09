Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,60

48,43

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

К ЗАЭС начали возобновлять электроснабжение через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1" — МАГАТЭ

ЗАЭС
Станция находится без электроснабжения более двух недель / Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о начале процесса возобновления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МАГАТ .

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что после продолжительных консультаций с украинской и российской сторонами удалось создать условия для безопасного проведения ремонтных работ на поврежденных участках высоковольтных линий электропередач.

"После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к возобновлению электроснабжения вне объекта - через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - сказал он.

Напомним, 23 сентября ЗАЭС потеряла последнюю линию электропередач напряжением 750 кВ, что явилось десятым случаем отключения станции во время военного конфликта. В течение двух недель станция возлагалась на аварийные дизель-генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов и бассейнов отработанного топлива.

В настоящее время на ЗАЭС работают семь электрогенераторов, а еще 13 находятся в режиме ожидания. По данным МАГАТЭ, температурные показатели теплоносителя и уровень радиации остаются в пределах нормы, что свидетельствует об эффективном охлаждении ядерного топлива.

Команда агентства продолжает отслеживать военную активность в зоне атомных объектов Украины. В частности, в Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС фиксируют пролет дронов у станций, а Чернобыльская АЭС до сих пор остаются без подключения к линии 330 кВ после повреждений, вызванных военными ударами.

Ранее также сообщалось, что в начале октября один из генераторов на ЗАЭС уже вышел из строя. Зеленский сообщил о   критическую ситуацию   на атомной станции .

Автор:
Татьяна Гойденко