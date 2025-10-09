К ЗАЭС начали возобновлять электроснабжение через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1" — МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о начале процесса возобновления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МАГАТ .

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что после продолжительных консультаций с украинской и российской сторонами удалось создать условия для безопасного проведения ремонтных работ на поврежденных участках высоковольтных линий электропередач.

"После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к возобновлению электроснабжения вне объекта - через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - сказал он.

Напомним, 23 сентября ЗАЭС потеряла последнюю линию электропередач напряжением 750 кВ, что явилось десятым случаем отключения станции во время военного конфликта. В течение двух недель станция возлагалась на аварийные дизель-генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов и бассейнов отработанного топлива.

В настоящее время на ЗАЭС работают семь электрогенераторов, а еще 13 находятся в режиме ожидания. По данным МАГАТЭ, температурные показатели теплоносителя и уровень радиации остаются в пределах нормы, что свидетельствует об эффективном охлаждении ядерного топлива.

Команда агентства продолжает отслеживать военную активность в зоне атомных объектов Украины. В частности, в Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС фиксируют пролет дронов у станций, а Чернобыльская АЭС до сих пор остаются без подключения к линии 330 кВ после повреждений, вызванных военными ударами.

Ранее также сообщалось, что в начале октября один из генераторов на ЗАЭС уже вышел из строя. Зеленский сообщил о критическую ситуацию на атомной станции .