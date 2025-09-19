МАГАТЭ требует от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию, в которой призывает Россию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что в резолюции

Отмечается, что резолюцию, инициированную Украиной, поддержали 62 страны. Документ стал очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, ставящих под угрозу ядерную безопасность всего континента.

Резолюция содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС. Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

Кроме того, документ подтверждает мандат и непрерывная работа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России взорвать ее деятельность.

Вместе с тем, резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности.

В Минэнерго отмечают, что Украина настаивает на усилении международного давления на Россию с целью полного и безусловного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.

Напомним, что Запорожская атомная электростанция, самая большая в Европе, находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась лишь одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, в течение последнего времени сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой. охлаждение реакторов оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

В настоящее время МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС