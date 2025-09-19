- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
МАГАТЭ требует от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию, в которой призывает Россию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Что в резолюции
Отмечается, что резолюцию, инициированную Украиной, поддержали 62 страны. Документ стал очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, ставящих под угрозу ядерную безопасность всего континента.
Резолюция содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС. Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.
Кроме того, документ подтверждает мандат и непрерывная работа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России взорвать ее деятельность.
Вместе с тем, резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности.
В Минэнерго отмечают, что Украина настаивает на усилении международного давления на Россию с целью полного и безусловного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.
Напомним, что Запорожская атомная электростанция, самая большая в Европе, находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.
На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности
На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:
- физическая цельность;
- исправность оборудования;
- отсутствие давления на персонал;
- надежное электроснабжение;
- непрерывная логистика;
- радиационный контроль;
- функционирование каналов связи
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась лишь одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.
Заметим, в течение последнего времени сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой. охлаждение реакторов оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.
ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.
В настоящее время МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС