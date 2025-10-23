На Запорізькій АЕС закінчився блекаут: енергетики відновили живлення

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це дозволило вивести станцію з режиму блекауту, в якому вона перебувала протягом останнього місяця.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська", триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна".

Гринчук нагадала, що протягом блекауту безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів. Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту.

Очільниця Міненерго зауважила, що причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

"42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції. Водночас єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є повна демілітаризація, деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора - НАЕК "Енергоатом"", - наголосила Гринчук.

Нагадаємо, ремонтні роботи стали можливими після встановлення місцевих зон припинення вогню біля ЗАЕС.

10-й блекаут за час окупації станції

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

"За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існувало. Але окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключала електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт, аби продовжити дезінформаційну кампанію проти України.

Лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді станція отримувала електроенергію від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби атомного об’єкта.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ.

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.