На ЗАЕС уперше за пів року відновили резервне зовнішнє живлення після ремонту

Запорізьку атомну електростанцію вперше за 6 місяців під'єднали до резервного зовнішнього електропостачання після того, як завершився ремонт лінії електропередачі "Феросплавна-1".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що лінію 330 кВ "Феросплавна-1" було повторно підключено до ЗАЕС України 8 листопада о 19:43 за місцевим часом після ремонту, що вперше за шість місяців забезпечило вкрай необхідне резервне живлення.

У МАГАТЕ цю подію назвали "ще одним важливим кроком у зусиллях щодо запобігання ядерній аварії під час війни".

Водночас у МАГАТЕ вважають, що ситуація із зовнішнім електропостачанням на станції залишається "надзвичайно нестабільною": протягом понад трьох з половиною років війни ЗАЕС десять разів втрачала доступ до нього.

"Знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до цього моменту, коли станція знову отримала доступ до двох ліній електропередач. Загальна ситуація залишається дуже нестабільною, і наша важлива місія в Україні ще далеко не завершена", — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зауважимо, що шість реакторів ЗАЕС не виробляють електроенергію вже понад три роки, і всі вони зупинені. Але станції все ще потрібна електроенергія для:

живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів;

охолодження відпрацьованого палива;

запобігання розплавленню з можливим радіоактивним викидом

Нагадаємо, 7 листопада поблизу ЗАЕС розпочалося чергове локальне припинення вогню, щоб провести ремонтні роботи.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ "Феросплавна-1".

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі 750 кВ "Дніпровська", яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Енергетики відновили живлення 23 жовтня.