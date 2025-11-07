Біля Запорізької АЕС розпочалося локальне перемир'я для ремонту електромережі

Поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сьогодні розпочалося чергове локальне припинення вогню. Це дозволить виконати ремонтні роботи для посилення підключення об'єкта до електромережі та запобігання ядерній аварії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Вранці поблизу пошкодженої ділянки лінії Феросплавна-1 напругою 330 кіловольт розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи. Підключення цієї лінії до станції було перервано шість місяців тому.

Техніки планують розпочати ремонт у суботу з наміром знову підключити Феросплавну-1 до об'єкта протягом наступних кількох днів. Це надасть ЗАЕС доступ до двох ліній електропередач замість однієї.

Два тижні тому за посередництва МАГАТЕ вдалося відновити електропостачання ЗАЕС після місячного перебою. 23 жовтня було відремонтовано лінію 750 кВ Дніпровська, яка була відключена понад чотири тижні. Це поклало край десятій і найтривалішій повній втраті зовнішнього електропостачання за понад три з половиною роки війни.

Чому ремонт затримався

Початковий план передбачав одночасний ремонт обох ліній у жовтні. Однак під час відновлення Дніпровської лінії були виявлені додаткові пошкодження Феросплавної-1 в іншому місці – ближче до самої станції, але за межами спочатку узгоджених зон припинення вогню. Це затримало її відновлення.

"Після інтенсивних та складних консультацій з Російською Федерацією та Україною ми домовилися про нове вікно припинення вогню, яке дозволить продовжити додаткові ремонтні роботи. Сподіваємося, що цю лінію електропередач також незабаром буде знову підключено, що стане новим важливим кроком для ядерної безпеки. Це ще більше підвищить стійкість станції до ядерної безпеки", – наголосив Гроссі.

МАГАТЕ нагадає, що шість реакторів ЗАЕС не виробляють електроенергію вже понад три роки, і всі вони зупинені. Але станції все ще потрібна електроенергія для:

Живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів;

Охолодження відпрацьованого палива;

Запобігання розплавленню з можливим радіоактивним викидом

"Обидві сторони усвідомлюють ризики, пов’язані з тривалою втратою електроенергії, а також обмеженим резервуванням позамайданчикового живлення на ядерному об’єкті. (…) Однак загальна ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції залишається вкрай нестабільною. Ми зможемо заявити про успіх лише після того, як ця руйнівна війна закінчиться без ядерної аварії", – підкреслив Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 18 жовтня було розпочато роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) після чотиритижневого перебою.