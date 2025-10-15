МАГАТЕ розробило план відновлення живлення Запорізької АЕС: що він передбачає

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції у два етапи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що в межах першого етапу МАГАТЕ хоче створити зону припинення вогню радіусом 1,5 км. Це необхідно для проведення ремонту лінії “Дніпровська” напругою 750 КВт, яку було пошкоджено на підконтрольній РФ території.

Другий етап передбачає створення ще однієї зони припинення вогню для ремонту резервної лінії “Феросплавна-1” напругою 330 КВт на підконтрольній Україні території.

Згідно із планом МАГАТЕ, його представники будуть присутніми під час ремонтних робіт.

Європейський дипломат повідомив AP, що українська сторона надала гарантії безпеки для ремонтних бригад, на відміну від Росії.

МАГАТЕ відмовилося давати коментар щодо термінів ремонтних робіт. Натомість у відомстві повідомили, що глава агентства Рафаель Гросссі “інтенсивно взаємодіє з обома сторонами” для відновлення електропостачання і запобігання ядерній аварії”.

Раніше МАГАТЕ повідомляло про початок процесу відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

10-й блекаут за час окупації станції

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

"За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує. Але окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт, аби продовжити дезінформаційну кампанію проти України.

Лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді станція отримує електроенергію від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби атомного об’єкта.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ.

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.