МАГАТЭ разработало план возобновления питания Запорожской АЭС: что он предполагает

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает возобновить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции в два этапа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Associated Press.

В рамках первого этапа МАГАТЭ хочет создать зону прекращения огня радиусом 1,5 км. Это необходимо для проведения ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 кВт, которая была повреждена на подконтрольной РФ территории.

Второй этап предусматривает создание еще одной зоны прекращения огня для ремонта резервной линии "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВт на подконтрольной Украине территории.

Согласно плану МАГАТЭ, его представители будут присутствовать во время ремонтных работ.

Европейский дипломат сообщил, что украинская сторона предоставила гарантии безопасности для ремонтных бригад, в отличие от России.

МАГАТЭ отказалось давать комментарий о сроках ремонтных работ. В ведомстве сообщили, что глава агентства Рафаэль Гросси "интенсивно взаимодействует с обеими сторонами" для восстановления электроснабжения и предотвращения ядерной аварии".

Ранее МАГАТЭ сообщало о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1".

10-й блекаут за время оккупации станции

23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных были повреждены линию электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы. Это десятый блекаут с начала российской оккупации станции.

"По информации "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует. Но оккупационная администрация ЗАЭС сознательно не подключает электростанцию до линии электропередачи 750 кВт, чтобы продолжить дезинформационную кампанию против Украины.

Линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы, была повреждена в результате очередной провокации со стороны российских военных. С этого времени станция получает электроэнергию от дизельных генераторов, которые, со своей стороны, предназначены только для аварийного питания и не способны длительное время. обеспечивать потребности атомного объекта .

Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ рекордные почти пять месяцев, с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ.

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.