Ядерная опасность на ЗАЭС: что происходит на станции

Через блекаут ЗАЭС уже неделю остается без внешнего питания и полагается только на дизельные генераторы. Это вызвало большую реакцию как со стороны западных медиа, сравнивающих ситуацию на АЭС с Фукусимой. Об аварийной ситуации также заявляют украинские власти. А МАГАТЭ выпустила резолюцию с требованием к россиянам немедленно демилитаризовать станцию и передать ее под контроль Украины во избежание техногенной катастрофы. Тем временем Delo.ua узнало что на самом деле происходит на станции и насколько опасна ситуация для граждан.

В Министерстве энергетики в ответ на запрос Delo.ua рассказали, что в результате боевых действий 23 сентября была разрушена последняя действующая линия, соединявшая ЗАЭС с энергосистемой Украины, таким образом станция полностью потеряла внешнее электроснабжение и находится в режиме резервного питания. Этот режим работы беспрецедентным, поскольку проектом станции не предполагалось длительное функционирование систем безопасности исключительно за счет дизель-генераторов.

Ситуацию дополнительно усугубляет постепенная деградация оборудования, а также невозможность проведения необходимых плановых ремонтов и регламентных работ. Это существенно повышает риски отказа дизель-генераторов и соответственно создает угрозу остановки систем охлаждения ядерного топлива и отключения критически важных систем безопасности, что может привести к развитию ядерной и радиационной аварии.

"Потенциальные последствия выхода из строя систем безопасности на ЗАЭС будут иметь трансграничный характер и представляют опасность не только для Украины, но и для многих европейских стран", — отметили в министерстве.

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины заявили , что если в ближайшее время россияне не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

Об опасности ядерной аварии предупредили также в Международном агентстве по атомной энергетике и отмечают, что в случае полного обесточивания без внешнего питания и без работы электрогенераторов, ядерное топливо может расплавиться, если электроснабжение не будет восстановлено.

Есть ли риск ядерной аварии

Впрочем, эксперты считают заявления о возможной ядерной катастрофе несколько преувеличенными. Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная говорит, что в настоящее время все шесть энергоблоков находятся в состоянии холодной остановки. Это означает, что реакторы заглушены, не генерируют электроэнергию и имеют низкую температуру и давление охлаждающей воды. В этом состоянии реакторы могут находиться длительное время при внешнем энергоснабжении, а персонал имеет значительно больше времени на реагирование в случае чрезвычайной ситуации по сравнению с горячей остановкой.

По мнению эксперта сравнения ситуации на ЗАЭС с аварией на Фукусиме, где реакторы работали на полную мощность и был аварийно остановлен во время землетрясения преувеличены.

"На станции есть 20 дизель-генераторов, и еще мобильный резерв, который ЗАЭС приобрела после аварии на Фукусиме. К тому же электроэнергии в состоянии холодного останова нужно меньше, чем если бы они работали на полной мощности, а МАГАТЭ подтвердило, что топлива для генераторов на ЗАЭС хватит на 20".

С ней соглашается и бывшая министр энергетики Ольга Буславец, отмечая, что проблемы на станции могут возникнуть, но проблемной точкой являются не реакторы, а хранилище отработанных ядерных материалов. Впрочем, при текущих погодных условиях этот риск также незначителен.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация вокруг ЗАЭС носит скорее политический характер. Эксперт говорит, что заявления украинской власти по поводу критической ситуации на станции рассчитаны скорее на внешнюю аудиторию. А россияне со своей стороны подпитывают эти страхи, рассказывая, что именно Украина виновата в сложившейся ситуации.

Опасения вызывают только заявления о присоединении и запуске ЗАЭС в российской энергосистеме. Это означает перевод реакторов в режим эксплуатации и может увеличить риски ядерных инцидентов. Однако Рябцев отмечает, что МАГАТЭ не допустит вывода энергоблоков ЗАЭС из холодной остановки в условиях милитаризации станции.

Таким образом, хотя на ЗАЭС действительно есть проблемы с охлаждением реакторов, заявления о возможности аварии, вроде Фукусимы в 2011 или же на ЧАЭС в 1986 преувеличены. Гражданам не стоит ждать ядерного апокалипсиса по крайней мере до тех пор пока МАГАТЭ оказывает влияние на "Росатом".