Возле Запорожской АЭС началась локальное перемирие для ремонта электросети

Вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сегодня началось очередное локальное прекращение огня. Это позволит выполнить ремонтные работы для усиления подключения объекта к электросети и предотвращения ядерной аварии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Утром вблизи поврежденного участка линии Ферросплавна-1 напряжением 330 киловольт началось разминирование и другие подготовительные работы. Подключение этой линии к станции было прервано шесть месяцев назад.

Техники планируют начать ремонт в субботу с намерением снова подключить Ферросплавную-1 к объекту в течение нескольких дней. Это предоставит ЗАЭС доступ к двум линиям электропередач вместо одной.

Две недели назад при посредничестве МАГАТЭ удалось возобновить электроснабжение ЗАЭС после месячного перебоя. 23 октября была отремонтирована линия 750 кВ Днепровская, которая была отключена более четырех недель. Это положило конец десятой и самой продолжительной полной потере внешнего электроснабжения за три с половиной года войны.

Почему ремонт задержался

Первоначальный план предполагал одновременный ремонт обеих линий в октябре. Однако при восстановлении Днепровской линии были обнаружены дополнительные повреждения Ферросплавной-1 в другом месте – ближе к самой станции, но за пределами первоначально согласованных зон прекращения огня. Это задержало его восстановление.

"После интенсивных и сложных консультаций с Российской Федерацией и Украиной мы договорились о новом окне прекращения огня, которое позволит продолжить дополнительные ремонтные работы. Надеемся, что эта линия электропередач также вскоре будет вновь подключена, что станет новым важным шагом для ядерной безопасности. "Это еще больше повысит устойчивость.

МАГАТЭ напомнит, что шесть реакторов ЗАЭС не производят электроэнергию уже более трех лет, и все они остановлены. Но станции все еще нужна электроэнергия для:

Питание насосов, охлаждающих активные зоны реакторов;

Охлаждение отработанного топлива;

Предотвращение расплавления с возможным радиоактивным выбросом

"Обе стороны осознают риски, связанные с длительной потерей электроэнергии, а также ограниченным резервированием внеплощадочного питания на ядерном объекте. (…) Однако общая ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной. аварии", – подчеркнул Рафаэль Гросси.

Напомним, 18 октября были начаты работы по ремонту поврежденных линий электропередач в Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после четырехнедельного перебоя.