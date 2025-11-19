Армія РФ завдала масованого удару по енергооб’єктах у семи областях: графіки відключення світла запровадили по всій Україні

19 листопада російська армія вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що у всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Під час виконання відновлювальних робіт одна з ремонтних бригад на Дніпропетровщині потрапила під обстріл. Внаслідок удару поранено пʼятьох працівників, усі вони перебувають у лікарні.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення.

Станом на зараз аварійні графіки замінено на графіки погодинних відключень, які застосовуються у всіх регіонах України.

Графіки відключень світла 19 листопада

Як повідомляє "Укренерго", графіки погодинних відключень світла 19 листопада діятимуть цілодобово обсягом від 1 до 4 черг.

Також упродовж доби впроваджуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У відомстві попередили, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.