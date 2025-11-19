- Тип
Через атаку РФ у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії
19 листопада російська армія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру.Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Зазначається, що коли дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Атака на Україну
19 листопада, російська армія завдала чергового масованого комбінованого удару по території України. Ціллю ворога цього разу стали західні області України.
Як повідомляє "Суспільне", у Львові лунали вибухи. Місцеві повідомляють про перебої зі світлом.
Також російські війська вдарили по Бурштину на Івано-Франківщині "шахедами" та ракетами. В місті було чутно звуки вибухів.
Вибухи лунали і в Тернополі.
Графіки відключень світла 19 листопада
Як повідомляє "Укренерго", графіки погодинних відключень світла 19 листопада діятимуть цілодобово обсягом від 1 до 4 черг.
Також упродовж доби впроваджуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
У відомстві попередили, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.