Через атаку РФ у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії

19 листопада російська армія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру.Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що коли дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Атака на Україну

19 листопада, російська армія завдала чергового масованого комбінованого удару по території України. Ціллю ворога цього разу стали західні області України.

Як повідомляє "Суспільне", у Львові лунали вибухи. Місцеві повідомляють про перебої зі світлом.

Також російські війська вдарили по Бурштину на Івано-Франківщині "шахедами" та ракетами. В місті було чутно звуки вибухів.

Вибухи лунали і в Тернополі.

Графіки відключень світла 19 листопада

Як повідомляє "Укренерго", графіки погодинних відключень світла 19 листопада діятимуть цілодобово обсягом від 1 до 4 черг.

Також упродовж доби впроваджуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У відомстві попередили, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.