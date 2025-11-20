Запланована подія 2

Три АЭС в Украине работают с пониженной мощностью – МАГАТЭ

Ровенская АЭС
Ровенская АЭС / Shutterstock

Три украинских атомных электростанции уменьшили мощность и потеряли подключение к высоковольтным линиям электропередач из-за вчерашних российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Там отметили, что нестабильная ситуация с ядерной безопасностью во время войны в Украине была подтверждена на трех действующих атомных электростанциях 19 ноября, когда четыре из девяти реакторов снизили мощность после атак РФ, которые еще больше дестабилизировали украинскую электросеть.

В МАГАТЭ напомнили, что две электростанции – Хмельницкая и Ровенская – уже снизили производство электроэнергии в результате военных действий в начале этого месяца.

19 ноября обе электростанции еще больше снизили производство после того, как каждая потеряла подключение к одной из своих высоковольтных линий электропередач.

11 дронов возле АЭС

Третья действующая АЭС, Южно-Украинская, также лишилась связи с высоковольтной линией электропередач. В радиусе одного километра от ядерного объекта обнаружили 11 дронов.

"Запорожская атомная электростанция - не единственная станция, пострадавшая от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на электросеть по всей Украине", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, в "Энергоатоме" подтвердили, что второй энергоблок Хмельницкой АЭС эксплуатируется с поврежденной турбиной, поэтому не работает на полную мощность.

Автор:
Светлана Манько