Украинские предприниматели получили 195 млрд грн под госгарантии: перерабатывающая промышленность обошла аграриев

С декабря 2020 г. украинские предприниматели получили более 56 тысяч кредитов под государственные гарантии. Общая сумма финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по этому инструменту составила 195 млрд. гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что основная часть финансирования пришлась на период действия военного положения: за это время предприниматели получили 184 млрд. грн. кредитных средств.

Только в течение марта текущего года банки заключили более тысячи новых договоров на сумму 6,2 млрд. грн.

В каких банках наибольшие объемы кредитования

По состоянию на 1 апреля 2026 г. в программе задействовано 30 банков-кредиторов, обслуживающих 20 607 активных кредитов на 81,1 млрд грн. Государство обеспечивает гарантиями 35 млрд. грн. основного долга, что составляет 58% от общего лимита в 60,4 млрд. грн.

По сумме кредитов лидируют следующие банки:

Приватбанк – 13 374 кредита на общую сумму 23,4 млрд грн, что составляет 45% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк – 2901 кредит на 12 млрд грн (51% от лимита банка);

ПУМБ – 758 кредитов почти на 9,9 млрд грн (75% своего лимита);

Укргазбанк – 894 кредита на 9,6 млрд грн (63% от своего лимита);

Укрэксимбанк, также выполняющий функции агента по программе государственных портфельных гарантий, выдал 502 кредита на 8,6 млрд грн (62 % от своего лимита).

Региональные лидеры

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве – 2476 кредитов на общую сумму 11,9 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области – 1826 кредитов на 6,5 млрд грн;

в Харьковской – 968 кредитов на 6,2 млрд грн;

во Львовской – 1581 кредит на 5,9 млрд грн;

в Киевской – 1331 кредит на 5,2 млрд грн;

в Одесской – 1333 кредита на 4,6 млрд гривен.

Отраслевые приоритеты

По видам экономической деятельности на первое место вышла перерабатывающая промышленность – 5021 кредит на 27,3 млрд грн и другие сферы:

сельское хозяйство – 3369 кредитов на общую сумму 24,1 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 8492 кредита на 20,9 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1067 кредитов на 2,4 млрд грн;

строительство – 774 кредита на 2,1 млрд грн;

а также поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 62 кредита на 1 млрд гривен.

Напомним, на 23 марта бизнес привлек 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 30,5 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".