Українські підприємці отримали 195 млрд грн під держгарантії: переробна промисловість обійшла аграріїв

З грудня 2020 року українські підприємці отримали понад 56 тисяч кредитів під державні гарантії. Загальна сума фінансової підтримки малого та середнього бізнесу за цим інструментом сягнула 195 млрд гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Лише протягом березня поточного року банки уклали понад тисячу нових договорів на суму 6,2 млрд грн.

В яких банках найбільші обсяги кредитування

Станом на 1 квітня 2026 року в програмі задіяно 30 банків-кредиторів, які обслуговують 20 607 активних кредитів на 81,1 млрд грн. Держава забезпечує гарантіями 35 млрд грн основного боргу, що становить 58% від загального ліміту в 60,4 млрд грн.

За сумою кредитів лідирують такі банки:

Приватбанк – 13 374 кредити на загальну суму 23,4 млрд грн, що становить 45 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 2 901 кредит на 12 млрд грн (51 % від ліміту банку);

ПУМБ – 758 кредитів майже на 9,9 млрд грн (75 % від свого ліміту);

Укргазбанк – 894 кредити на 9,6 млрд грн (63 % від свого ліміту);

Укрексімбанк, який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, видав 502 кредити на 8,6 млрд грн (62 % від свого ліміту).

Регіональні лідери

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 476 кредитів на загальну суму 11,9 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 826 кредитів на 6,5 млрд грн;

у Харківській – 968 кредитів на 6,2 млрд грн;

у Львівській – 1 581 кредит на 5,9 млрд грн;

у Київській – 1 331 кредит на 5,2 млрд грн;

в Одеській – 1 333 кредити на 4,6 млрд гривень.

Галузеві пріоритети

За видами економічної діяльності на перше місце вийшла переробна промисловість – 5 021 кредит на 27,3 млрд грн та інші сфери:

сільське господарство – 3 369 кредитів на загальну суму 24,1 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 8 492 кредити на 20,9 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 067 кредитів на 2,4 млрд грн;

будівництво – 774 кредити на 2,1 млрд грн;

а також постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 62 кредити на 1 млрд гривень.

Цікаво, що основна частина фінансування припала на період дії воєнного стану: за цей час підприємці отримали 184 млрд грн кредитних коштів.

Нагадаємо, станом на 23 березня бізнес залучив 6,3 тис. кредитів на загальну суму 30,5 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".