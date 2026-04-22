Почти 22 млрд грн для бюджета: "Нафтогаз" отчитался о налоговых выплатах

Нефтегаз
Компания перечислила 19,7 млрд грн в госбюджет / Нафтогаз

По итогам первого квартала 2026 года Группа "Нафтогаз" перечислила в бюджеты всех уровней 21 млрд 739 млн грн налоговых платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Основная часть этой суммы, а именно 19,7 млрд грн., была направлена в государственный бюджет Украины.

Остальные средства в размере более 2 млн грн поступили в местные бюджеты.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул, что уплата налогов является непосредственным взносом в устойчивость страны.

"Несмотря на масштабные разрушения и постоянные российские атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру, "Нафтогаз" остается надежным налогоплательщиком в государственный бюджет", - отметил он.

Напомним, "Нафтогаз" сформировал независимый наблюдательный совет "Газсетей". Отбор независимых членов наблюдательного совета проходил по открытой процедуре в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности.

2 марта правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.

Автор:
Татьяна Бессараб