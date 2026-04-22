Майже 22 млрд грн для бюджету: "Нафтогаз" звітує про податкові виплати

За підсумками першого кварталу 2026 року Група “Нафтогаз” перерахувала до бюджетів усіх рівнів 21 млрд 739 млн грн податкових платежів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Основна частина цієї суми, а саме 19,7 млрд грн, була спрямована до державного бюджету України.

Решта коштів у розмірі понад 2 млн грн надійшла до місцевих бюджетів.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що сплата податків є безпосереднім внеском у стійкість країни.

"Попри масштабні руйнування та постійні російські атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру, "Нафтогаз" залишається надійним платником податків до державного бюджету", — зазначив він.

