Майже 22 млрд грн для бюджету: "Нафтогаз" звітує про податкові виплати

Компанія перерахувала 19,7 млрд грн до держбюджету / Нафтогаз

За підсумками першого кварталу 2026 року Група “Нафтогаз” перерахувала до бюджетів усіх рівнів 21 млрд 739 млн грн податкових платежів. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Основна частина цієї суми, а саме 19,7 млрд грн, була спрямована до державного бюджету України.

Решта коштів у розмірі понад 2 млн грн надійшла до місцевих бюджетів. 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що сплата податків є безпосереднім внеском у стійкість країни.

"Попри масштабні руйнування та постійні російські атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру, "Нафтогаз" залишається надійним платником податків до  державного бюджету", — зазначив він.

Нагадаємо, "Нафтогагаз" сформував незалежну наглядову раду "Газмереж". Відбір незалежних членів наглядової ради відбувався за відкритою процедурою відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах із державною формою власності.

2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.

Автор:
Тетяна Бесараб