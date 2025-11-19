Запланована подія 2

ЗАЕС підключили до лінії електропередач "Дніпровська"

ЗАЕС
Запорізька АЕС окупована з березня 2022 року / Енергоатом

Запорізька атомна електростанція знову підключена до лінії електропередач "Дніпровська" 750 кВ після ремонту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Українська ЗАЕС знову підключилася до відремонтованої лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська" після 4-денного перебою. ЗАЕС знову має дві зовнішні лінії, доступні для життєво важливих функцій ядерної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одна з двох ліній електропередачі окупованої Запорізької АЕС ("Дніпровська") була відключена ввечері у п’ятницю, 14 листопада, після спрацювання на ЗАЕС системи захисту. 

Додамо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

 7 листопада поблизу ЗАЕС розпочалося чергове локальне припинення вогню, щоб провести ремонтні роботи резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". 

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі 750 кВ "Дніпровська", яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. 

Енергетики відновили живлення 23 жовтня. ЗАЕС місяць була заживлена від дизель-генераторів.

Автор:
Світлана Манько