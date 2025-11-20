Запланована подія 2

Аварійні відключення світла скасовано. 21 листопада обмеження діятимуть у більшості регіонів України

лампочка
Аварійні відключення світла скасовано / Pexels

Аварійні відключення електроенергії, які раніше застосовувались у багатьох регіонах України, наразі скасовані. Водночас для споживачів продовжують діяти погодинні графіки обмежень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Час і обсяг обмежень на 21 листопада:

Графіки для споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59, обсяг від 2,5 до 4 черг.

Графіки обмеження для промисловості діятимуть з 00:00 до 23:59.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначають енергетики.

Нагадаємо, кілька годин тому за командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях були застосовані екстрені відключення електроенергії.

Автор:
Тетяна Гойденко