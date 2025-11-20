Запланована подія 2

Аварийные отключения света отменены. 21 ноября ограничения будут действовать в большинстве регионов Украины

лампочка
Аварийные отключения света отменены / Pexels

Аварийные отключения электроэнергии, ранее применявшиеся во многих регионах Украины, отменены. В то же время, для потребителей продолжают действовать почасовые графики ограничений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Время и объем ограничений на 21 ноября:

Графики для потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59, объем от 2,5 до 4 очередей.

Графики ограничения для промышленности будут действовать с 00:00 до 23:59.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отмечают энергетики.

Напомним, несколько часов назад по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях были применены экстренные отключения электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко