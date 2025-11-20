Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях: графики отключения действуют по всей Украине

20 ноября армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Графики отключения света 20 ноября

В Минэнерго напоминают, что в четверг, 20 ноября, по всей Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии .

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:

Графики почасовых отключений (ГПО):

С 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей (в зависимости от региона).

Графики ограничения мощности (ГОП):

С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.