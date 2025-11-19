Запланована подія 2

Последствия атак РФ: 20 ноября свет будут ограничивать во всех регионах Украины – "Укрэнерго"

Depositphotos

В четверг, 20 ноября, по всей Украине будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии и мощности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Причина введения ограничений – последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:

  • Графики почасовых отключений (ГПО):
  • С 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей (в зависимости от региона).
  • Графики ограничения мощности (ГОП):
  • С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" добавили, что время и объем применения ограничений может измениться. Потребителей призывают следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики также призывают граждан потреблять электроэнергию бережно каждый раз, когда свет появляется по графику.

Атака РФ на объекты украинской энергосистемы

19 ноября российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Также Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. В компании сообщили, что повреждено оборудование.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в отдельных регионах были применены аварийные отключения.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Татьяна Бессараб