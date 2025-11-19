- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Последствия атак РФ: 20 ноября свет будут ограничивать во всех регионах Украины – "Укрэнерго"
В четверг, 20 ноября, по всей Украине будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии и мощности.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Причина введения ограничений – последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
Для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:
- Графики почасовых отключений (ГПО):
- С 00:00 до 23:59 – объемом от 2,5 до 4 очередей (в зависимости от региона).
- Графики ограничения мощности (ГОП):
- С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" добавили, что время и объем применения ограничений может измениться. Потребителей призывают следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Энергетики также призывают граждан потреблять электроэнергию бережно каждый раз, когда свет появляется по графику.
Атака РФ на объекты украинской энергосистемы
19 ноября российская армия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.
Также Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. В компании сообщили, что повреждено оборудование.
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в отдельных регионах были применены аварийные отключения.
Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.