Россия атаковала энергообъекты в пяти областях и Киеве: где аварийные отключения света

В ночь с 24 на 25 ноября армия РФ нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Последствия атаки

По данным ведомства, в результате атаки на утро обесточено более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысяч на Днепропетровщине и более 8 тысяч на Харьковщине.

Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения .

Кроме того, в результате ночных обстрелов в столице временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения .

Графики отключения света 25 ноября

В Минэнерго напоминают, что в 25 ноября по всей Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

По информации "Укрэнерго", для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:

Графики почасовых отключений (ГПО):

С 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей .

. Графики ограничения мощности (ГОП):

С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.