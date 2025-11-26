Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У трьох областях застосовані аварійні відключення світла: деталі

відключення світла
У чотирьох областях застосовані аварійні відключення світла / Shutterstock

26 листопада у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення світла. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. 

Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Графіки відключень світла 26 листопада

У Міненерго нагадують, що у 26 листопада, по всій Україні  застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ):
  • З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
  • Графіки обмеження потужності (ГОП):
  • З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько