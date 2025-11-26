У трьох областях застосовані аварійні відключення світла: деталі

26 листопада у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення світла. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення.

Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Графіки відключень світла 26 листопада

У Міненерго нагадують, що у 26 листопада, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

Графіки погодинних відключень (ГПВ):

З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг .

. Графіки обмеження потужності (ГОП):

З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.