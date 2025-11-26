- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У трьох областях застосовані аварійні відключення світла: деталі
26 листопада у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення світла. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Зазначається, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення.
Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Графіки відключень світла 26 листопада
У Міненерго нагадують, що у 26 листопада, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:
- Графіки погодинних відключень (ГПВ):
- З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
- Графіки обмеження потужності (ГОП):
- З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.