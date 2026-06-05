Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)

5 червня відбувся черговий масштабний обмін полоненими, в результаті якого додому повертаються 185 українських захисників - військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та Держспецтрансслужби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, також із захисниками повертається один цивільний.

"Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках", - наголосив президент.

Як зазначили у Координаційнийному штабі, більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них - під час оборони Маріуполя.

Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції - повітряного мосту до Азовсталі.

У Коордштабі додали, що вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Нагадаємо, 15 травня Україна та Росія розпочали масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який президент Володимир Зеленський анонсував ще 9 травня. У межах першого етапу додому повернулися 205 українських військових.