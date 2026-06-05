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Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)

Додому повернулися 185 військових
Додому повернулися 185 військових

5 червня відбувся черговий масштабний обмін полоненими, в результаті якого додому повертаються 185 українських захисників - військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та Держспецтрансслужби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, також із захисниками повертається один цивільний.

"Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках", - наголосив президент.

Як зазначили у Координаційнийному штабі, більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них - під час оборони Маріуполя.

Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції - повітряного мосту до Азовсталі.

У Коордштабі додали, що вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери.

Фото 2 — Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)
Фото 3 — Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)
Фото 4 — Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)
Фото 5 — Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)
Фото 6 — Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)
Фото 7 — Тримали у неволі з 2022 року: Україна повернула з російського полону ще 185 захисників (ФОТО)

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі. 

Нагадаємо, 15 травня Україна та Росія розпочали масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який президент Володимир Зеленський анонсував ще 9 травня. У межах першого етапу додому повернулися 205 українських військових.

Автор:
Тетяна Бесараб