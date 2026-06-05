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Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)

Домой вернулись 185 военных
Домой вернулись 185 военных

5 июня состоялся очередной масштабный обмен пленными, в результате которого возвращаются домой 185 украинских защитников — военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы, полиции и Госспецтрансслужбы.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, также с защитниками возвращается один гражданский.

"Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстале", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях", - подчеркнул президент.

Как отметили в Координационном штабе, большая половина освобожденных сегодня защитников попала в плен в 2022 году, часть из них - во время обороны Мариуполя.

Среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста до Азовстали.

В Коордштабе добавили, что возраст младшего освобожденного - 26 лет, самому старшему исполнилось - 62 года. Среди уволенных сегодня защитников есть два офицера.

Фото 2 — Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)
Фото 3 — Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)
Фото 4 — Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)
Фото 5 — Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)
Фото 6 — Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)
Фото 7 — Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)

Все пройдут медицинское освидетельствование, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.

Напомним, 15 мая Украина и Россия начали масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000, который президент Владимир Зеленский анонсировал еще 9 мая. В рамках первого этапа домой вернулись 205 украинских военных .

Автор:
Татьяна Бессараб