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Держали в неволе с 2022 года: Украина вернула из российского плена еще 185 защитников (ФОТО)
5 июня состоялся очередной масштабный обмен пленными, в результате которого возвращаются домой 185 украинских защитников — военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничной службы, полиции и Госспецтрансслужбы.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, также с защитниками возвращается один гражданский.
"Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстале", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях", - подчеркнул президент.
Как отметили в Координационном штабе, большая половина освобожденных сегодня защитников попала в плен в 2022 году, часть из них - во время обороны Мариуполя.
Среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста до Азовстали.
В Коордштабе добавили, что возраст младшего освобожденного - 26 лет, самому старшему исполнилось - 62 года. Среди уволенных сегодня защитников есть два офицера.
Все пройдут медицинское освидетельствование, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.
Напомним, 15 мая Украина и Россия начали масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000, который президент Владимир Зеленский анонсировал еще 9 мая. В рамках первого этапа домой вернулись 205 украинских военных .