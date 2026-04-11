Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 175 защитников

Состоялся очередной обмен пленными
Состоялся очередной обмен пленными

11 апреля в канун Пасхи состоялся 72-й обмен пленными. Домой удалось вернуть 175 военных и семь гражданских.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

Среди уволенных воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры и семь гражданских.

Фото 2 — Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 175 защитников

"Наши воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них ранены. Большинство были в плену с 2022 года. И наконец - дома", - написал он.

Фото 3 — Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 175 защитников

В Коордштабе добавили, что возраст самого младшего уволенного – 22 года, самому старшему исполнилось – 63 года. Там подчеркнули, что особенностью сегодняшнего обмена является то, что практически все освобожденные пленники – как военные, так и гражданские – содержались в плену с 2022 года.

Фото 4 — Состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 175 защитников

Также удалось освободить 25 офицеров, ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать. Более половины освобожденных сегодня Защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой возвращаются несколько военнослужащих Национальной Гвардии, порабощенных во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Напомним, последний обмен состоялся 6 марта. Тогда Украина и Россия обменяли еще 302 пленных. Домой вернулись украинские защитники и два гражданских украинца.

Автор:
Татьяна Гойденко