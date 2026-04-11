Відбувся черговий обмін полоненими: додому повернулися 175 захисників

11 квітня напередодні Великодня відбувся 72-й обмін полоненими. Додому вдалося повернути 175 військових і семеро цивільних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Серед звільнених воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери і семеро цивільних.

"Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома", - написав він.

У Коордштабі додали, що вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки. Там наголосили, що особливістю сьогоднішнього обміну є те, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року.

Також вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати. Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, останній обмін відбувся 6 березня. Тоді Україна та Росія обміняли ще 302 полонених. Додому повернулися українські захисники та двоє цивільних українців.