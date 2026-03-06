Запланована подія 2

Ще 300 українців звільнені з російського полону: відбувся обмін (ФОТО)

Ще 300 українців звільнені з російського полону
Ще 300 українців звільнені з російського полону / Офіс президента

6 березня Україна та Росія обміняли ще 302 полонених. Додому повертаються українські захисники та двоє цивільних українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути", - наголосив він.

За його словами, серед тих, кого вдалося обміняти: військові зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби — рядові, сержанти, офіцери.

Вони захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі — з 2022 року.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60.

Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

За словами омбудсмена, багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.

Згідно із домовленостями у Женеві, Україна та Росія обміняли загалом по 500 людей. Великий обмін відбувся у два етапи. 5 березня 200 українських військових повернулися додому.

Від початку повномасштабного вторгнення додому з полону повернулися 6922 українці. 

Автор:
Світлана Манько