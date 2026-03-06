Запланована подія 2

Еще 300 украинцев освобождены из российского плена: состоялся обмен (ФОТО)

Еще 300 украинцев освобождены из российского плена
Еще 300 украинцев освобождены из российского плена / Офис президента

6 марта Украина и Россия обменяли еще 302 пленных. Домой возвращаются украинские защитники и два гражданских украинца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также двое гражданских украинцев удалось сегодня вернуть", - подчеркнул он.

По его словам, среди тех, кого удалось обменять: военные из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы — рядовые, сержанты, офицеры.

Они защищали Украину в разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену больше года, некоторые с 2022 года.

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, самому молодому освобожденному пленнику исполнилось 26 лет, самому старшему — 60.

Освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и денежные выплаты.

По словам омбудсмена, многие уволенные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес. Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Согласно договоренностям в Женеве, Украина и Россия обменяли всего по 500 человек. Большой обмен произошел в два этапа. 5 марта 200 украинских военных вернулись домой.

С начала полномасштабного вторжения домой из плена вернулись 6922 украинца.

Автор:
Светлана Манько